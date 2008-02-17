Хованцев о нападках на Логинова за допинг-прошлое: «Херманн здесь лупит ногами, что другим не снилось. Никого это не беспокоит?»

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал критику Александра Логинова на чемпионате мира за допинговое прошлое со стороны иностранных спортсменов.

— На Логинова вылили тонну грязи и обвинений. Ладно Самуэльссон, он хотя бы постоянен. Но вот братья Бе удивили многих.

— И меня тоже. Почему они так не относятся к Йохауг? Она выигрывает все, но никто не говорит, что она допингистка и на соревнованиях ей делать нечего. Херманн (немецкая лыжница и биатлонистка, отбывавшая дисквалификацию – Sports.ru) здесь выступает, лупит ногами, извините меня, что другим это не снилось. Никого это не беспокоит?

Думаю, все дело в результате братьев Бе. Они остались вне призовой тройки, и в них говорила обида. По сезону постоянно были в призах, а тут раз — и мимо. Пропустили русского. Решили искать не в себе, а в другом. Мне кажется, это были эмоции и больше они так говорить не будут.

А Самуэльссон пусть посмотрим на своих шведов, которых недавно дисквалифицировали. Вот Фуркад высказался корректно. Я согласен с ним — зачем выносить скандал с Устюговым и Слепцовой было во время чемпионата мира? Уверен, решение было давно. Могли объявить его до, могли после. Но они оставили десерт на главный старт. Как всегда. Может быть, они хотели психологически выбить из колеи нашу команду.

— У них логика простая. Одно дело условный мельдоний, но совсем другое — ЭПО.

— Не было бы ЭПО — его бы клеймили за другое. Однозначно. Нас постоянно прессуют за все. Еще со времен СССР. Малейшая возможность уколоть есть — ей пользуются, – сказал Хованцев.

Логинов три года живет под непрерывным буллингом. И, кажется, привык к этой зоне отчуждения

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