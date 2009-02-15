Минспорта о делах Устюгова и Слепцовой: «Россия готова перевернуть страницу истории, омраченную допингом, независимо от итогов разбирательств»

Министерство спорта России прокомментировало информацию о дисквалификации за допинг олимпийских чемпионов по биатлону и Светланы Слепцовой.

«Министерство спорта Российской Федерации приняло во внимание недавнее решение Международной федерации биатлона в отношении и Евгения Устюгова. В случае Евгения Устюгова решение также затрагивает права его бывших партнеров по команде.

Минспорт России воздержится от более подробных комментариев до тех пор, пока заинтересованными лицами не будет принято решение по вопросу возможного обжалования в .

Заявления WADA по поводу продолжающегося изучения данных и анализа проб, полученных из Московской антидопинговой лаборатории, дают основания считать, что в будущем возможны новые примеры подобных дисциплинарных решений.

Минспорт России надеется на всестороннее, справедливое и беспристрастное рассмотрение любого подобного случая в разумный срок.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин выражает уверенность в том, что вне зависимости от итогов всех разбирательств, Россия готова перевернуть страницу своей спортивной истории, омраченную допинговыми скандалами последних лет», – говорится в пресс-релизе Минспорта.

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