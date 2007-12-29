СБР объявил о включении Кайшевой, Сливко и Мухамедзянова в состав команды на Кубок IBU, но позже удалил посты

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Союз биатлонистов России (СБР) в официальных соцсетях объявил о включении Ульяны Кайшевой, Виктории Сливко, Алексея Слепова, Ильназа Мухамедзянова и Вадима Филимонова в состав сборной на январские этапы Кубка IBU, но спустя некоторое время удалил посты.  

Слепов, Филимонов и Кайшева отобрались на январские этапы Кубка IBU через «Ижевскую винтовку», выполнив критерий отбора 6.3 СБР

Мухамедзянов, выигравший сегодня спринтерскую гонку на «Ижевской винтовке», формально не выполнил критерии отбора, не войдя в топ-10 рейтинга Кубка России. В декабре он выступал на этапах Кубка IBU и не имел возможности набирать очки в Кубке России.

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