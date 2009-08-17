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Шипулин встретился с экипажем самолета, который совершил аварийную посадку в поле около Москвы

Теги Антон Шипулин фото соцсети Биатлон

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин встретился с экипажем самолета, который совершил аварийную посадку в поле около Москвы.

15 августа Airbus A-321 летел из аэродрома Жуковский в Симферополь, когда в попал в стаю птиц.

Из-за неисправности двигателей самолет сел на кукурузном поле в Раменском районе Московской области. Все 226 пассажиров и 7 членов экипажа остались живы.

«Герои! Огромная честь лично познакомиться с тем самым экипажем «Уральских авиалиний». Ребята и девчонки, вы лучшие!» – написал Шипулин.

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