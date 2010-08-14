Александр Тихонов: «В России огромные финансовые проблемы, катастрофическое обнищание населения»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о проблемах, существующих в России.

«Мы каждый день слышим о миллиардах украденных денег и не можем найти средства на патроны. На комплексах у нас огромные проблемы, у юношей нет средств, их обеспечивают регионы, а не Союз биатлонистов России (СБР), такого позора вообще никогда не было.

На этот российский футбол, который досрочно вылетел из всех кубков, нашли огромные деньги, построили стадионы, а люди потопленные, сгоревшие, без денег. Мне звонили охотники оттуда, они живут этим делом, а у них вообще все сгорело, там угодья по 5-10 тысяч гектар, избушки от прадеда к деду переходили, все сгорело!

А потом мы видим какого-нибудь полковника, у которого полторы тонны денег. Это что? По 10 тысяч выдали утонувшим! Что такое 10 тысяч? В стране огромнейшие финансовые проблемы, катастрофическое обнищание населения», – сказал Тихонов.

«Как можно рассуждать о деньгах, когда горит лес?». Спортсмены требуют тушить пожары в Сибири

Такого Тихонова вы никогда не слышали: про русский народ, шубы, Сталина и песни с Высоцким

У нас есть биатлонный фейсбук – там фото, новости и много интересного. Подписывайтесь!