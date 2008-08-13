Владимир Драчев: «Предположить, что Логинов не будет выступать за сборную, возможно. Но это не нужно ни ему, ни СБР»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев ответил на вопрос, будет ли выступать за сборную , если не подпишет контракт с организацией.

– Мы пытаемся получить у Логинова информацию, но она все время проходит через какие-то дальние источники. Наконец, в Тюмени я получил письмо, которое больше было похоже на объяснительную. Работа идет дальше, в любом случае договоры должны быть подписаны, не может быть, чтобы спортсмен выступал за команду страны, не имея соглашения с федерацией.

– Может ли так случиться, что Логинов не подпишет контракт и не будет выступать?



– Пятьдесят на пятьдесят. Может, да, а может, и нет. Можем мы увидеть динозавра вот здесь, сейчас? Можем. А можем не увидеть.

– Но если он не подписывает контракт, он категорически не попадает в состав сборной?



– Предположить это возможно. Но я не думаю, что это нужно ему. Как спортсмен, он тоже хочет выступать, продолжать спортивную карьеру. Так же, как и нужно, чтобы лидер выступал на международных соревнованиях. Хотя есть пример того же Петтера Нортуга, который не стал подписывать договор с федерацией, и ему сказали «Пока не подпишешь – выступать не будешь».



Такие прецеденты были. Но они всегда заканчивались решением. Мы сейчас не говорим, в чью пользу будет принято решение, но в любом случае – в пользу биатлона, – сказал Драчев.

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