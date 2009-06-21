Редькин стал новым председателем тренерского совета СБР. Он сменил Кугаевского

Олимпийский чемпион стал новым председателем тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР).

На этом посту он сменил Максима Кугаевского.

Кугаевский был избран председателем тренерского совета в прошлом году. На выборах он опередил президента СБР Владимира Драчева.

В 2019-м эту должность сделали назначаемой, а не выборной. Теперь председатель тренерского совета назначается правлением СБР.

«В пятницу правление СБР проголосовало за досрочное прекращение полномочий Максима Кугаевского, на должность председателя тренерского совета назначен Евгений Редькин», – сообщили в СБР.