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    Виталий Норицын: «У нас есть спортсменки, у которых по два «флажка» за пропуск допинг-тестов в системе АДАМС»

    Теги сборная России жен допинг Виталий Норицын Маргарита Васильева Спорт-Экспресс Биатлон

    Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын заявил, что в команде есть спортсменки, которые пропустили два допинг-теста за сезон. 

    Россиянка Маргарита Васильева из-за пропуска трех допинг-теста была отстранена от соревнований. Ей грозит дисквалификация до двух лет. 

    – Как могло так получиться, что одна из лучших ваших биатлонисток Маргарита Васильева не справилась с заполнением системы АДАМС и теперь находится на грани дисквалификации?

    – Я уже говорил и повторю, что мне очень обидно за все случившееся. Ведется большая работа, мы все вместе участвовали в онлайн-конференции с сотрудниками РУСАДА, там была возможность задать любые вопросы.

    Постоянно напоминаем во всех чатах: «Девочки, заполните АДАМС!» Весь календарь переездов, включая названия гостиниц, у нас есть на руках уже в октябре. Нужно потратить какой-то час, чтобы сесть и все вписать в систему. А потом уже, в случае изменений, всегда можно поменять свою локацию.

    – Вы знали о том, что у Васильевой уже есть два «флажка» и ей нужно быть особенно внимательной? В лыжной команде, например, тоже есть спортсмены, у кого по два «флажка», и им напоминают об АДАМС чуть ли не ежедневно…

    – И у нас тоже еще есть такие спортсменки, у кого по два «флажка»… Меня это действительно удивляет, вот честно. Практически всегда их оправдания можно свести к одному: «Я забыла». Но это же зона ответственности спортсмена.

    Анатолий Николаевич Хованцев на правлении рассказывал, что за всю историю его работы в финской команде там ни у кого не было ни одного «флажка». При том, что там были маленькие девочки, юниорки, – рассказал Норицын. 

    35-летний тренер разбудил наш биатлон. Интервью с ним – о промахах Мироновой, прогрессе Юрловой и эмоциях Васильевой

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