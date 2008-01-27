Хованцев об итогах масс-старта: «У Логинова боли в правом боку, а Елисеев заслуживает порки, потому что ушел с пристрелки»

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал выступление российских спортсменов в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце.

Евгений Гараничев финишировал седьмым, Александр Логинов – 20-м.

— Результат Гараничева — это положительный знак?

— Да. С двумя кругами он мог бороться за подиум. Последний выстрел лишил его окончательной надежды на призовое место. А так — гонка для него сложилась хорошо.

Что касается Логинова, то состояние у него не самое веселое. Проблема та же самая, что была в спринте. Говорили с ним, что нужно просто пойти и отстреляться, тогда все будет возможно. Функционально ногами он проехал неплохо.

— Во вторник говорили, что дополнительный день пребывания в Антхольце ничего не решает. Судя по нашим выступлениям здесь, показалось, что решает.

— Каждый день пребывания, конечно, сказывается на функциональном состоянии. У Логинова была проблема — боли в правом боку. Сейчас будем встречаться с врачом и разговаривать, что за симптомы.

— У Елисеева совсем не получился этот этап.

— Матвей, по большому счету, заслуживает порки. Потому что он ушел с пристрелки. Мы были в разных местах: я на втором щите, а 16-й и 22-й щит наблюдал Александр Попов. Он ушел с пристрелки. У него стрельба вся была слева за пределами габарита. Сделали бы поправку вправо, то он попал бы все. Можно сказать, что разгильдяйство, – рассказал Хованцев.

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