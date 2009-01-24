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    Евгения Павлова: «Уже 15 дней то сплю, то не сплю. Гуляю пешком – пульс 150»

    Теги Кубок мира сборная России жен Евгения Павлова Биатлон

    Российская биатлонистка Евгения Павлова рассказала о состоянии своего здоровья. 

    «Уже дней 15 то сплю, то не сплю – сон тревожный. Мне кажется, что я сплю – но я не сплю. Когда убрала нагрузку – хоть немного поспала, 4-5 часов. А когда пробежала масс-старт – ну как бежала, шла – вообще не спала. Улучшение идет потихоньку.

    Это нервная система блокирует, оберегает организм от чего-то. Я гуляю пешком – пульс под 150. Я не нервничаю, биохимия, все идеально – лучшее восстановление в команде. Но я ничего не могу сделать, вот так организм реагирует.

    Что делать? Ничего, гулять, восстанавливаться недельки две. 100%, что не буду стартовать в Антхольце. Так только хуже сделаю и закончу сезон», – сказала Павлова в эфире «Матч ТВ»

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