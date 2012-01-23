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    Владимир Драчев: «Чтобы войти в сборную Норвегии, надо иметь справку. У нас больного человека в спорт не возьмут»

    Теги сборная России сборная России жен сборная Норвегии сборная Норвегии жен допинг СБР Владимир Драчев Биатлон

    Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказало том, почему в российской сборной не распространена практика использования терапевтических исключений (TUE). 

    «Согласен, что можно и нам это попытаться сделать. У нас немножко другие требования, университеты, диспансеризация.

    У нас больного человека не возьмут в спорт. А там, чтобы попасть в спорт, надо иметь такую справку. Немножко разный подход к этому делу.

    Чтобы войти в сборную Норвегии, надо иметь такую справку – тогда ты попадаешь», – сказал Драчев в эфире программы «Фетисов» на телеканале «Звезда». 

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