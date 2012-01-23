Владимир Драчев: «Чтобы войти в сборную Норвегии, надо иметь справку. У нас больного человека в спорт не возьмут»

Глава Союза биатлонистов России ( ) Владимир Драчев рассказало том, почему в российской сборной не распространена практика использования терапевтических исключений (TUE).

«Согласен, что можно и нам это попытаться сделать. У нас немножко другие требования, университеты, диспансеризация.

У нас больного человека не возьмут в спорт. А там, чтобы попасть в спорт, надо иметь такую справку. Немножко разный подход к этому делу.

Чтобы войти в сборную Норвегии, надо иметь такую справку – тогда ты попадаешь», – сказал Драчев в эфире программы «Фетисов» на телеканале «Звезда».