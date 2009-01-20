Мартен Фуркад: «По ходу масс-старта понял, что проблема не в форме и не в инвентаре. Мне нужно освежить голову»

Французский биатлонист прокомментировал свое выступление в масс-старте на этапе Кубка мир в немецком Рупольдинге, где он финишировал четвертым.

«В этом году мой план – следовать за лучшими. На протяжении гонки чувствовал себя хорошо, но в конце понимал, что силы на исходе.



Мне нужна пауза. Я понял в гонке, что проблема не в гонке, не в форме и не в инвентаре. Мне нужно освежить голову. Я буду пропускать этапы.

Буду ли выступать в Антхольце? Еще не решил. Через несколько минут с командой в раздевалке примем решение. У нас есть несколько вариантов на оставшуюся часть сезона», – сказал Фуркад в эфире телеканала «Матч ТВ».

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