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    Мартен Фуркад: «По ходу масс-старта понял, что проблема не в форме и не в инвентаре. Мне нужно освежить голову»

    Теги Кубок мира сборная Франции Мартен Фуркад Матч ТВ Биатлон

    Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал свое выступление в масс-старте на этапе Кубка мир в немецком Рупольдинге, где он финишировал четвертым.

    «В этом году мой план – следовать за лучшими. На протяжении гонки чувствовал себя хорошо, но в конце понимал, что силы на исходе.

    Мне нужна пауза. Я понял в гонке, что проблема не в гонке, не в форме и не в инвентаре. Мне нужно освежить голову. Я буду пропускать этапы.

    Буду ли выступать в Антхольце? Еще не решил. Через несколько минут с командой в раздевалке примем решение. У нас есть несколько вариантов на оставшуюся часть сезона», – сказал Фуркад в эфире телеканала «Матч ТВ».

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