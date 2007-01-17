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    Александр Логинов: «В таких условиях, идеальных для стрельбы, надо было стрелять только ноль»

    Теги Кубок мира сборная России Александр Логинов Биатлон

    Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге. 

    «Гонка в целом хорошая. Я недоволен работой по равнинной части, на первой части круга, порядка 2 км. На этом участке я проигрывал достаточно много, хорошо, что получалось работать на подъемах. Собой недоволен. Просто был не готов к такой трассе.

    В таких условиях, идеальных для стрельбы, надо было стрелять только ноль. Скорость стрельбы? Исходил из ситуации: подход здесь простор, был немного не готов в пульсовом режиме», – сказал Логинов в эфире «Матч ТВ». 

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