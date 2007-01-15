Мужской спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге пройдет 17 января.

Изначально гонка должна была состояться 16 января, однако из-за сильных снегопадов в Германии и чрезвычайного положения в округе Траунштайн соревнования были перенесены.

Как сообщает твиттер Международного союза биатлонистов ( ), мужской спринт пройдет в четверг, начало гонки – 13.00 по московскому времени.

Женская гонка пройдет без изменений: 17 января, старт – в 16.30 по московскому времени.

Мужской спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге перенесен из-за сильных снегопадов

Все о биатлоне в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram