Мужской спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге пройдет 17 января.
Изначально гонка должна была состояться 16 января, однако из-за сильных снегопадов в Германии и чрезвычайного положения в округе Траунштайн соревнования были перенесены.
Как сообщает твиттер Международного союза биатлонистов (IBU), мужской спринт пройдет в четверг, начало гонки – 13.00 по московскому времени.
Женская гонка пройдет без изменений: 17 января, старт – в 16.30 по московскому времени.
Мужской спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге перенесен из-за сильных снегопадов
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