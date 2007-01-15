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    Мужской спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге пройдет 17 января

    Теги Кубок мира IBU стадион Рупольдинг Биатлон

    Мужской спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге пройдет 17 января.

    Изначально гонка должна была состояться 16 января, однако из-за сильных снегопадов в Германии и чрезвычайного положения в округе Траунштайн соревнования были перенесены.

    Как сообщает твиттер Международного союза биатлонистов (IBU), мужской спринт пройдет в четверг, начало гонки – 13.00 по московскому времени.

    Женская гонка пройдет без изменений: 17 января, старт – в 16.30 по московскому времени.

    Мужской спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге перенесен из-за сильных снегопадов

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