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    Владимир Драчев: «Решили придерживаться тех критериев отбора на КМ, что все вместе принимали в сентябре»

    Теги Кубок мира сборная России сборная России жен Кубок IBU Ижевская винтовка Владимир Драчев Биатлон

    Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о заседании тренерского совета организации, который прошел сегодня в Ижевске.

    «Сегодня провели заседание тренерского совета! Обсуждали сложившуюся ситуацию на «Ижевской винтовке»! Подготовку к первым тестовым соревнованиям в Красноярске! В январе пройдет Кубок России по биатлону, а в марте всемирная Универсиада!

    И, конечно, критерии отбора в команду на Кубки мира и Кубки IBU. Все восприняли правильно и решили придерживаться тех критериев, что все вместе принимали в сентябре! Но, понимая, что наша основная цель – собрать команду на Олимпийские игры-2022 в Пекине!» – написал Драчев.

    Участие на январских этапах Кубка мира себе обеспечили Екатерина Юрлова, Ирина Старых, Александр Логинов, Евгений Гараничев и Матвей Елисеев. Остальные места в команде будут распределены по результатам «Ижевской винтовки» и решением тренеров.

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