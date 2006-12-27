Владимир Драчев: «Решили придерживаться тех критериев отбора на КМ, что все вместе принимали в сентябре»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) рассказал о заседании тренерского совета организации, который прошел сегодня в Ижевске.

«Сегодня провели заседание тренерского совета! Обсуждали сложившуюся ситуацию на «Ижевской винтовке»! Подготовку к первым тестовым соревнованиям в Красноярске! В январе пройдет Кубок России по биатлону, а в марте всемирная Универсиада!

И, конечно, критерии отбора в команду на Кубки мира и Кубки IBU. Все восприняли правильно и решили придерживаться тех критериев, что все вместе принимали в сентябре! Но, понимая, что наша основная цель – собрать команду на Олимпийские игры-2022 в Пекине!» – написал Драчев.

Участие на январских этапах Кубка мира себе обеспечили Екатерина Юрлова, Ирина Старых, Александр Логинов, Евгений Гараничев и Матвей Елисеев. Остальные места в команде будут распределены по результатам «Ижевской винтовки» и решением тренеров.