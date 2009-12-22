Глава РУСАДА: «Если эксперты WADA не получат данные до 31 декабря, то последствия для спорта в России будут разрушительными»

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал информацию о том, что эксперты не смогли получить все необходимые данные из московской лаборатории из-за проблем с сертификацией оборудования.

«Мы не удовлетворены результатами завершившегося в пятницу визита экспертов. Я хочу подчеркнуть, что в скорейшем предоставлении базы данных в первую очередь должна быть заинтересована Россия, это в наших интересах. Передача базы – это путь к прекращению всяческих спекуляций вокруг российского спорта и защита интересов наших чистых атлетов.

Вопрос передачи базы данных должен быть решен в ранее установленный срок – до 31 декабря, причем сделать это фактически нужно как можно раньше. Нужно искать возможности, а не причины.

Мы должны понимать, что в последний день года никто не будет дежурить у лаборатории в надежде, что хотя бы за несколько минут до полуночи доступ к данным будет все-таки открыт. А последствия невыполнения этого критичного условия определяются стандартами по соответствию WADA, и они будут разрушительными для нашего спорта.

Если мы не выполним в срок первое критическое условие, то очень серьезно подведем представителей в том же WADA, которые поверили заявлению российского руководства, поддержали и поддерживают возвращение чистого спорта России в мировое спортивное движение в очень сложное с политической точки зрения время.

При невыполнении нами установленных и согласованных требований сложно складывающийся процесс возврата доверия к и России будет повернут вспять. Вся многолетняя работа пойдет насмарку, но если мы до 31 декабря все обязательства, взятые на себя, выполним, то все будет нормально», – рассказал Ганус.