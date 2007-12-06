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    Мартен Фуркад: «Не уверен, что Шипулин сможет вернуться на пиковый уровень к чемпионату мира»

    Теги Кубок мира сборная России сборная Франции Антон Шипулин Мартен Фуркад ЧМ-2019 Биатлон

    Французский биатлонист Мартен Фуркад поделился ожиданиями от возвращения Антона Шипулина на Кубок мира.

    Шипулин пропускает первые этапы Кубка мира и планирует начать сезон не раньше третьего этапа Кубка IBU.

    «Я, конечно, слежу за новостями от Антона. Считаю, что ему нужно проще ко всему относиться и не волноваться слишком сильно из-за своих кондиций. Тогда все получится. В любом случае он может набрать хорошую форму уже к январю и принять участие в Кубке мира. Перед главным стартом ему нужно будет получить такой опыт.

    Но я не уверен, что он сможет вернуться на свой пиковый уровень к чемпионату мира. С другой стороны, он никогда не выигрывал чемпионат мира в личных гонках, поэтому смена стратегии подготовки может пойти ему на пользу. Иногда, чтобы добиться какой-то цели, стоит все кардинально поменять. Может быть, это поможет ему в Эстерсунде», – рассказал Фуркад.

    Чемпионат мира-2019 по биатлону пройдет с 7 по 17 марта в шведском Эстерсунде.

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