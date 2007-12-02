Шипулин – Мартену Фуркаду: «Ты правильно сказал: наше поколение еще не сказало последнего слова. Жди меня и наших ребят не обижай»

Российский биатлонист Антон Шипулин обратился к французу Мартену Фуркаду и поблагодарил его за поддержку.

«Было приятно, что Мартен записал обращение для меня. Это придало дополнительной мотивации.

Хочу пожелать, чтобы ты не сдавался. Ты правильно сказал: наше поколение еще не сказало последнего слова. Жди меня и наших ребят не обижай», – сказал Шипулин в эфире «Матч ТВ».

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