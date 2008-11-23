Антон Шипулин: «Руководство СБР не поддержало нашу группу, но за последние годы я устал отстаивать своих тренеров»

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Шипулин рассказал о том, что Союз биатлонистов России ( ) не поддержал его в желании продолжить работу в отдельной группе.

В декабре Шипулин будет готовиться в резервной команде, но планы тренировок ему продолжает составлять Андрей Крючков.

«Я перепробовал столько всего: менял тренеров, команды, методики – для меня все приемлемо.

Да, есть любимые тренеры, от которых я не готов отказываться – с Крючковым и Гербуловым я провел лучшие годы. Но и сейчас с ними постоянно общаюсь; есть причины, по которым они не со мной.

В какой-то мере и руководство СБР меня не поддержало – я просил и хотел. И понимал: не надо портить судьбу тренеров, которые могут пойти со мной в этот сезон, но непонятно, что из этого получится.

За последние годы я очень устал кому-то что-то доказывать, отстаивать свою команду, своих тренеров, методики.

В этот раз я решил: если пойду, то уже так, чтобы не задумываться об этом. В какой-то мере да, это авантюра – но лояльная: пусть все идет своим чередом и посмотрим, как получится», – сказал Шипулин.

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