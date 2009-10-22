В Ханты-Мансийске не могут подготовить трассу для тренировок спортсменов из-за сломанной техники

В Ханты-Мансийске на стадионе имени Александра Филипенко не могут подготовить трассу для тренировок спортсменов из-за сломанной техники.

Из четырех ратраков, занимающихся подготовкой трассы и купленных еще при предыдущем руководстве округа в строю остался лишь один. Его усилиями и был сделан один километровый круг не лучшего качества, а в пятницу и он вышел из строя.

«Законсервированный с прошлой зимы снег, за который я отвечаю, мы развезли по трассам. Но возникли проблемы по работам ратраков. У нас работала только машина по толканию снега, а лыжепрокладчики сломаны. Вроде купили на них запчасти, но ведут какие-то следственные эксперименты, а работа стоит. Хотя дел-то два часа работы, и машина пойдет.

Но сегодня трасса не готова и проблема не будет в ближайшее время решена. У нас есть специализированная детская школа, у которой в наличии два ратрака, но у них один человек и снабженец, и диспетчер, и механик, и водитель. Техника у него в порядке, но давать они бесплатно не хотят, так как глава директор «ЮграМегаСпорт» Валерий Радченко берет деньги с занятий у их детей», – рассказал начальник управления «ЮграМегаСпорт» Николай Вторушин.

«У нас уже проходит сбор, но условия пока не удовлетворяют. Трасса подготовлена некачественно. Нам лыжникам, нужна классическая трасса, но ее на должном уровне нет. Кроме того, если раньше сборная России проводила у нас сборы, то сейчас условия ее не устраивают. В пятницу уже должны были закольцевать четыре километра трассы, но этого не произошло.

Они даже не развезли снег, который лежал на сохранности все лето. Мы входим в положение, что это первый снег, но это не уровень сборной страны. Я не знаю, почему качество работы ухудшилось настолько. Где-то сборную команду не устраивают условия, где-то высокая ценовая политика, но надо делать какие-то подвижки, работать над повышением соотношения цены и качества», – отметил тренер сборной Югры по лыжным гонкам и вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.