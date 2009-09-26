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    Игорь Малиновский: «Хочу получить ЗМС за существенную победу, а не за «почетное восьмое место», как футболисты»

    Теги Сборная России по футболу сборная России Пхенчхан-2018 Игорь Малиновский Владислав Тулаев Биатлон

    Пятикратный чемпион мира по биатлону среди юниоров Игорь Малиновский рассказал об отношении в команде к уволенному 25-летнему тренеру Владиславу Тулаеву, невключению в команду на Олимпиаду-2018, а также о вручении футболистам званий ЗМС.

    О Тулаеве

    «Стыдно за этого человека. Тренер не должен позволять себе такие слова. Пару раз на сборах он был. Но никто его в команде всерьез не воспринимал. Мы больше доверяли старшему тренеру».

    О Пхенчхане-2018

    «Не знаю, почему меня не включили в команду, у меня было большое желание выступить на Играх. Возможно, я хороший результат и не показал, но бесценный опыт получил бы».

    О ЗМС

    «Хочу стать заслуженным мастером спорта, но не как футболисты. Хотелось бы добиться этого высокого звания, как положено в биатлоне. Значит, выиграть что-то действительно существенное. А получать звание за «почетное восьмое место» не хочу», – сказал Малиновский.

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