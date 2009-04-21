Александр Тихонов: «Заявления Шипулина – лепет безграмотного мальчика»

Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал слова лидера сборной России Антона Шипулина про необоснованную критику.

«Я никогда не лез в его подготовку. Это видимо с чьей-то подачи все говорилось, к предстоящей выборной конференции.

Все свелось к тому, что якобы Тихонов и Резцова мешали подготовке. На самом деле у Антона безграмотные тренеры (Гербулов и Крючков), и я это могу повторить с любой трибуны. Это признало правление Союза биатлонистов России ( ), это признал тренерский совет, это признал представитель и в конце концов экспертный совет Минспорта.

Я Антону не раз говорил, что с его физическими данными он может обыгрывать Фуркада или идти с ним ноздря в ноздрю.

Сейчас если Антон со своим тренером пойдут на стрельбище, то не выполнят и половины моих тестов. При мне спортсмены тренировались и показывали результат, об этом говорит статистика: 24 золота, 27 серебра и 19 бронзы. Что завоевали за последние восемь лет?

Биатлон влачит жалкое существование. Антон обвинил Тихонова и Резцову. Я скажу так: если сложить наши медали с Анфисой, то российскому биатлону понадобиться лет 20, если не больше, чтобы достичь тех же результатов. Антону надо тренироваться и пахать. Это был лепет безграмотного мальчика», – сказал Тихонов.

Антон Шипулин: «Тихонов может только громко кричать. Пусть сидит на заслуженном диване и смотрит телевизор»