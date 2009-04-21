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    Александр Тихонов: «Заявления Шипулина – лепет безграмотного мальчика»

    Теги Александр Тихонов сборная России СБР Анфиса Резцова Антон Шипулин Андрей Гербулов Андрей Крючков Биатлон

    Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал слова лидера сборной России Антона Шипулина про необоснованную критику.

    «Я никогда не лез в его подготовку. Это видимо с чьей-то подачи все говорилось, к предстоящей выборной конференции.

    Все свелось к тому, что якобы Тихонов и Резцова мешали подготовке. На самом деле у Антона безграмотные тренеры (Гербулов и Крючков), и я это могу повторить с любой трибуны. Это признало правление Союза биатлонистов России (СБР), это признал тренерский совет, это признал представитель ОКР и в конце концов экспертный совет Минспорта.

    Я Антону не раз говорил, что с его физическими данными он может обыгрывать Фуркада или идти с ним ноздря в ноздрю.

    Сейчас если Антон со своим тренером пойдут на стрельбище, то не выполнят и половины моих тестов. При мне спортсмены тренировались и показывали результат, об этом говорит статистика: 24 золота, 27 серебра и 19 бронзы. Что завоевали за последние восемь лет?

    Биатлон влачит жалкое существование. Антон обвинил Тихонова и Резцову. Я скажу так: если сложить наши медали с Анфисой, то российскому биатлону понадобиться лет 20, если не больше, чтобы достичь тех же результатов. Антону надо тренироваться и пахать. Это был лепет безграмотного мальчика», – сказал Тихонов.

    Антон Шипулин: «Тихонов может только громко кричать. Пусть сидит на заслуженном диване и смотрит телевизор»

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