Александр Лукашенко: «Мы биатлонистов дернем. Расшевелим всех, или просто откажемся от них. Зачем на позорище деньги тратить»

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что будет проводить разбирательство по итогам выступления мужской сборной Беларуси по биатлону на Олимпиаде в .

«Мы их дернем, и сильно дернем, как хоккеистов. Получали жуткие деньги в чемпионате Беларуси и ни черта не делали. А сейчас 1000 рублей максимум. Первое-третье место – получишь призы, получишь дополнительные бонусы. Не хочешь – не надо. Кричали: все уедут! Куда они уедут? Кому они нужны такие? А лучшим мы и так хорошие деньги платим. Мы возьмемся за них, за мужиков в первую очередь. Это позор! Мужики не могут страну порадовать.

Готовиться надо здесь. 2 раза подготовка в горах в Австрии, и вперед на Кубки мира. Просто нужно работать. Почивать на лаврах мы ни в коем случае не будем. Мы расшевелим всех, или просто откажемся от них вообще. Зачем на позорище деньги тратить», – сказал Лукашенко в эфире программы «Главный эфир» на канале «Беларусь 1».