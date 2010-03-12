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    Чемпионат мира среди юниоров. Гонка преследования. Аспенес победил, Малиновский – 4-й, Томшин – 5-й

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    Сегодня в эстонском Отепя на чемпионате мира среди юниоров прошла гонка преследования у юношей. Победу одержал норвежец Сверре Дален Аспенес. 

    Чемпионат мира среди юниоров

    Отепя, Эстония

    Юниоры

    Гонка преследования

    1. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) – 34.16,7 (0+0+0+0)
    2. Мартен Перрия Буттони (Франция) – 1.21,1 (0+0+1+0)
    3. Йоханнес Дале (Норвегия) – 1.46,4 (0+0+2+2)
    4. Игорь Малиновский (Россия) – 2.13,2 (2+0+0+1)
    5. Василий Томшин (Россия) – 2.18,9 (1+0+0+4)
    6. Карим Халили (Россия) – 2.37,6 (0+1+0+0)
    7.  Вячеслав Малеев (Россия) – 2.38,5 (1+0+0+2)...
    9. Данило Ритмюллер (Германия) – 2.52,7 (0+1+1+1)...
    11. Эмильен Клод (Франция) – 3.15,8 (1+1+1+0)...
    23. Вадим Истамгулов (Россия) – 4.51,3 (4+2+1+1)

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