Антон Шипулин: «Фуркад и Бо вряд ли смогут удержать столь великолепную форму до Пхенчхана-2018»

Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал об ожиданиях от Олимпийских игр.
«Думаю, что Фуркад и Бо дадут нам шанс в том смысле, что сами вряд ли смогут удержать столь великолепную форму, которую демонстрируют сейчас. Мы же, наоборот, должны подойти к Играм в гораздо более сильном состоянии, нежели сейчас. Так что силы должны подравняться.
Я отлично понимаю, что нахожусь не в Пхенчхане и что до Игр еще нужно дожить.
Конечно, та работа, которую мы делаем, направлена прежде всего на то, чтобы хорошо выступить не здесь, а в Корее, но когда я выхожу на старт, думаю только о том, что показать результат нужно здесь и сейчас. Это важно даже для того, чтобы самому почувствовать, на что я способен», – сказал Шипулин.
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