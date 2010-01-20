Антон Шипулин: «Фуркад и Бо вряд ли смогут удержать столь великолепную форму до Пхенчхана-2018»

Российский биатлонист рассказал об ожиданиях от Олимпийских игр.

«Думаю, что Фуркад и Бо дадут нам шанс в том смысле, что сами вряд ли смогут удержать столь великолепную форму, которую демонстрируют сейчас. Мы же, наоборот, должны подойти к Играм в гораздо более сильном состоянии, нежели сейчас. Так что силы должны подравняться.

Я отлично понимаю, что нахожусь не в и что до Игр еще нужно дожить.

Конечно, та работа, которую мы делаем, направлена прежде всего на то, чтобы хорошо выступить не здесь, а в Корее, но когда я выхожу на старт, думаю только о том, что показать результат нужно здесь и сейчас. Это важно даже для того, чтобы самому почувствовать, на что я способен», – сказал Шипулин.