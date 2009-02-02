Член МОК: «Сегодня темный день для спорта, когда обманщикам и ворам позволили победить»

Член МОК британец Адам Пенгилли раскритиковал решение оправдать 28 российских спортсменов.

Пенгилли также является вице-президентом Международной федерации бобслея и скелетона ( ). Другой вице-президент IBSF немец Андреас Траутфеттер ранее сообщил, что ожидал подобного решения от , и что доказательств против россиян было очень мало.

«Сегодня темный день для спорта, когда обманщикам и ворам позволили победить. CAS просто провалился. Нам нужно пересмотреть всю систему управления спортом, так как крупнейшее мошенничество в истории Олимпиад и государственная допинговая система отделались легким наказанием.

Сегодня мне пришлось извиняться перед спортсменами, чьи мечты, медали, деньги и, что самое важное, вера в спорт – были украдены. Теперь они думают, что лучше обманывать и участвовать в государственной допинг-системе, потому что даже если тебя обнаружат, то последствия будут минимальны. Или, если не хочешь обманывать, придется избегать элитного спорта, как чумы.

Макларен и Освальд посчитали сведения Родченкова внушающим доверие, а потом это все было подтверждено лабораторными исследованиями. Но CAS это отверг. Что нам еще нужно сделать?» – рассказал Пенгилли.

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