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    Член МОК: «Сегодня темный день для спорта, когда обманщикам и ворам позволили победить»

    Теги МОК сборная России сборная России жен CAS Ричард Макларен IBSF Денис Освальд Григорий Родченков Адам Пенгилли

    Член МОК британец Адам Пенгилли раскритиковал решение CAS оправдать 28 российских спортсменов.

    Пенгилли также является вице-президентом Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). Другой вице-президент IBSF немец Андреас Траутфеттер ранее сообщил, что ожидал подобного решения от CAS, и что доказательств против россиян было очень мало.

    «Сегодня темный день для спорта, когда обманщикам и ворам позволили победить. CAS просто провалился. Нам нужно пересмотреть всю систему управления спортом, так как крупнейшее мошенничество в истории Олимпиад и государственная допинговая система отделались легким наказанием.

    Сегодня мне пришлось извиняться перед спортсменами, чьи мечты, медали, деньги и, что самое важное, вера в спорт – были украдены. Теперь они думают, что лучше обманывать и участвовать в государственной допинг-системе, потому что даже если тебя обнаружат, то последствия будут минимальны. Или, если не хочешь обманывать, придется избегать элитного спорта, как чумы.

    Макларен и Освальд посчитали сведения Родченкова внушающим доверие, а потом это все было подтверждено лабораторными исследованиями. Но CAS это отверг. Что нам еще нужно сделать?» – рассказал Пенгилли.

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