Трифанов – иностранным биатлонистам: «Ваши братья лишаются грез. Вы все еще уважаете МОК?»

Российский журналист Илья Трифанов обратился к биатлонистам из других стран по следам отстранения и лыжника Сергея Устюгова от Олимпиады в Пхенчхане.

«Пока нет официального заявления МОК. Однако фамилий Антона Шипулина и нет в списке атлетов, приглашенных на Олимпиаду, по сообщениям в медиа.

Эти спортсмены не замешаны в каких-либо нарушениях, они просто участвовали в Олимпиаде в Сочи. Этого достаточно.

Все, что я сейчас могу сделать, – это попросить наших иностранных друзей-спортсменов отреагировать на эту чудовищную несправедливость. Не стойте в стороне. Ваши братья лишаются своих грез.

Вы все еще уважаете и его решения? Спросите у МОК, в чем вина Шипулина и Устюгова?» – написал Трифанов.

Журналист адресовал свой призыв Йоханнесу Бо, Мартену Фуркаду, Доротее Вирер, Тарьею Бо, Симону Шемпу, , Уле Эйнару Бьорндалену и ряду других известных спортсменов.

Шипулин, Устюгов, Ан, фигуристы и хоккеисты – без Олимпиады. LIVE