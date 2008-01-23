Трифанов – иностранным биатлонистам: «Ваши братья лишаются грез. Вы все еще уважаете МОК?»

Российский журналист Илья Трифанов обратился к биатлонистам из других стран по следам отстранения Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова от Олимпиады в Пхенчхане.
«Пока нет официального заявления МОК. Однако фамилий Антона Шипулина и Сергея Устюгова нет в списке атлетов, приглашенных на Олимпиаду, по сообщениям в медиа.
Эти спортсмены не замешаны в каких-либо нарушениях, они просто участвовали в Олимпиаде в Сочи. Этого достаточно.
Все, что я сейчас могу сделать, – это попросить наших иностранных друзей-спортсменов отреагировать на эту чудовищную несправедливость. Не стойте в стороне. Ваши братья лишаются своих грез.
Вы все еще уважаете МОК и его решения? Спросите у МОК, в чем вина Шипулина и Устюгова?» – написал Трифанов.
Журналист адресовал свой призыв Йоханнесу Бо, Мартену Фуркаду, Доротее Вирер, Тарьею Бо, Симону Шемпу, Дарье Домрачевой, Уле Эйнару Бьорндалену и ряду других известных спортсменов.
Шипулин, Устюгов, Ан, фигуристы и хоккеисты – без Олимпиады. LIVE
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