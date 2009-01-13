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    МИД РФ: «Вакцинация атлетов из США перед Играми-2018 наводит на мысль о возможности безнаказанного употребления допинга»

    Теги допинг сборная США Пхенчхан-2018 юниорская сборная США жен Мария Захарова

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что вакцины для американских спортсменов-участников Игр-2018 могут быть использованы в целях защиты атлетов, которые могли бы попасться на допинге.

    «Я видела сообщения о том, что в связи с подготовкой американских спортсменов к участию в предстоящих зимних Олимпийских и Паралимпийских играх в Южной Корее центры контроля и профилактики заболеваний в США составили список рекомендаций по вакцинации против широкого круга различных инфекционных заболеваний.

    Честно говоря, мы в эту тему углубились, чтобы понять, о чем идет речь. Выяснилось, что предполагаемый набор вакцин, по оценке экспертов, может быть использован в целях защиты американских спортсменов, которые могли бы попасться на допинге.

    Все это наводит на мысль о возможности абсолютного, легализованного, но без правовой основы, остающегося безнаказанным употребления допинга, если спортсменов целенаправленно ведут и оказывают экспертную поддержку», – сказала Захарова.

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