Логинов, Волков, Гараничев и Шопин рассматриваются в качестве кандидатов на участие в Играх-2018

Тренер мужской сборной России Андрей Падин огласил список спортсменов, претендующих на попадание в состав команды на Олимпийские игры в Пхенчхане.
«Шестерка определится после следующего этапа Кубка мира, который пройдет в Антхольце.
Здесь был всего один личный старт – индивидуальная гонка, а там пройдут спринт, пасьют, масс-старт. Плюс будем смотреть на рейтинг Международного союза биатлонистов.
Пока состав назвать не готовы, но мы, скорее всего, не будем рассматривать кандидатов с Кубка IBU, где мы не видим ярких результатов, которые бы заставили произвести ротацию.
Будем выбирать из тех восьми спортсменов, которые сейчас находятся на этапе в Рупольдинге», – заявил Падин.
Сейчас в расположении сборной находятся Антон Бабиков, Александр Логинов, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Антон Шипулин, Алексей Волков, Евгений Гараничев и Юрий Шопин.
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