Логинов, Волков, Гараничев и Шопин рассматриваются в качестве кандидатов на участие в Играх-2018

Тренер мужской сборной России Андрей Падин огласил список спортсменов, претендующих на попадание в состав команды на Олимпийские игры в .

«Шестерка определится после следующего этапа Кубка мира, который пройдет в Антхольце.

Здесь был всего один личный старт – индивидуальная гонка, а там пройдут спринт, пасьют, масс-старт. Плюс будем смотреть на рейтинг Международного союза биатлонистов.

Пока состав назвать не готовы, но мы, скорее всего, не будем рассматривать кандидатов с Кубка IBU, где мы не видим ярких результатов, которые бы заставили произвести ротацию.

Будем выбирать из тех восьми спортсменов, которые сейчас находятся на этапе в Рупольдинге», – заявил Падин.

Сейчас в расположении сборной находятся Антон Бабиков, Александр Логинов, Максим Цветков, Матвей Елисеев, , Алексей Волков, Евгений Гараничев и Юрий Шопин.