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    Логинов, Волков, Гараничев и Шопин рассматриваются в качестве кандидатов на участие в Играх-2018

    Теги Кубок мира сборная России Антон Шипулин Пхенчхан-2018 Алексей Волков Евгений Гараничев Александр Логинов Антон Бабиков Максим Цветков Андрей Падин Юрий Шопин Матвей Елисеев

    Тренер мужской сборной России Андрей Падин огласил список спортсменов, претендующих на попадание в состав команды на Олимпийские игры в Пхенчхане.

    «Шестерка определится после следующего этапа Кубка мира, который пройдет в Антхольце.

    Здесь был всего один личный старт – индивидуальная гонка, а там пройдут спринт, пасьют, масс-старт. Плюс будем смотреть на рейтинг Международного союза биатлонистов.

    Пока состав назвать не готовы, но мы, скорее всего, не будем рассматривать кандидатов с Кубка IBU, где мы не видим ярких результатов, которые бы заставили произвести ротацию.

    Будем выбирать из тех восьми спортсменов, которые сейчас находятся на этапе в Рупольдинге», – заявил Падин.

    Сейчас в расположении сборной находятся Антон Бабиков, Александр Логинов, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Антон Шипулин, Алексей Волков, Евгений Гараничев и Юрий Шопин.

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