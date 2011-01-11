Мартен Фуркад: «Знал, что смогу выиграть, даже если Йоханнес не промахнется»

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал свою победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

«Возможно, я хорошо восстанавливаюсь, а для большинства спортсменов два дня на восстановление – это слишком мало. Мне нравится эта ситуация, эта гонка и Рупольдинг. Много вещей могут объяснить разницу между моим выступлением здесь и в Оберхофе.

Я очень доволен показанной скоростью на лыжне. В Оберхофе я не беспокоился из-за того, что бежал чуть медленнее, чем Йоханнес, а сегодня не взволнован, что был немного быстрее него.

До Олимпиады еще 29 дней, мы должны сохранять спокойствие. Предстоит еще много стартов. Я трачу много сил на награждениях, встречах с прессой и разных процедурах вроде допинг-контроля. Так что я должен быть спокойным и не расходовать энергию до Олимпиады», – сказал Фуркад в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Я люблю эту гонку и чувствую в ней себя очень хорошо.

– После последней стрельбы ты все еще верил, что победишь?

– Думаю, да. Я знал, что смогу выиграть, даже если Йоханнес не промахнется. Когда я узнал, что он допустил ошибку, то сбавил скорость, так что два последних километра были не такими быстрыми, как могли бы.

Я очень удовлетворен сегодняшним хорошим биатлонным стартом. Моя последняя стрельба была не настолько уверенной, как три первые, но я очень доволен тем, что показал сегодня и что одержал победу.

– Насколько ты далек от своей олимпийской формы?

– Думаю, я был бы доволен, если бы Олимпиада проходила сегодня. Я был хорош. Я хочу сохранить эту форму до Игр. Йоханнес был очень силен на прошлой неделе в Оберхофе, а сегодня я был быстрее. Думаю, что между нами идет большая битва, и это очень хорошо для биатлона», – отметил лидер Кубка мира в эфире NRK.