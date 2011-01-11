Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Мартен Фуркад: «Знал, что смогу выиграть, даже если Йоханнес не промахнется»

    Теги Кубок мира сборная Норвегии сборная Франции Пхенчхан-2018 Мартен Фуркад Йоханнес Бо

    Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал свою победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

    «Возможно, я хорошо восстанавливаюсь, а для большинства спортсменов два дня на восстановление – это слишком мало. Мне нравится эта ситуация, эта гонка и Рупольдинг. Много вещей могут объяснить разницу между моим выступлением здесь и в Оберхофе.

    Я очень доволен показанной скоростью на лыжне. В Оберхофе я не беспокоился из-за того, что бежал чуть медленнее, чем Йоханнес, а сегодня не взволнован, что был немного быстрее него.

    До Олимпиады еще 29 дней, мы должны сохранять спокойствие. Предстоит еще много стартов. Я трачу много сил на награждениях, встречах с прессой и разных процедурах вроде допинг-контроля. Так что я должен быть спокойным и не расходовать энергию до Олимпиады», – сказал Фуркад в эфире телеканала «Матч ТВ».

    «Я люблю эту гонку и чувствую в ней себя очень хорошо.

    После последней стрельбы ты все еще верил, что победишь?

    – Думаю, да. Я знал, что смогу выиграть, даже если Йоханнес не промахнется. Когда я узнал, что он допустил ошибку, то сбавил скорость, так что два последних километра были не такими быстрыми, как могли бы.

    Я очень удовлетворен сегодняшним хорошим биатлонным стартом. Моя последняя стрельба была не настолько уверенной, как три первые, но я очень доволен тем, что показал сегодня и что одержал победу.

    Насколько ты далек от своей олимпийской формы?

    – Думаю, я был бы доволен, если бы Олимпиада проходила сегодня. Я был хорош. Я хочу сохранить эту форму до Игр. Йоханнес был очень силен на прошлой неделе в Оберхофе, а сегодня я был быстрее. Думаю, что между нами идет большая битва, и это очень хорошо для биатлона», – отметил лидер Кубка мира в эфире NRK.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться