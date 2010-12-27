Адвокат Родченкова: «В России Григория ждут пытки и смерть, а МОК не хочет пошевелить пальцем ради него»

Адвокат экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в нежелании оказать помощь своему клиенту в обеспечении безопасности.

«МОК должен действовать. Я просил встречи у официальных лиц, в том числе у Томаса Баха, был готов полететь в Лозанну за свой счет.

Я выступил с предложением, как МОК может прекратить эту кампанию против доктора Родченкова, потребовав, чтобы Россия прекратила преследования.

Они ответили мне наотрез – МОК не собирается предпринимать никаких действий в отношении России в связи с ее ответными действиями против Родченкова. Интересно, почему же?

Возможно, если бы доктор Родченков был «вне зоны доступа», то коррупционеры, которые выступали против полного отстранения России, были бы счастливы. Проблема будете решена.

Сейчас доказательства международной коррупции, которые не были опубликованы Родченковым, будут скрыты.

Как адвокат доктора Родченкова могу сказать, что, когда русские не заняты обвинениями США в причастности к допингу и Родченкову, они за закрытыми дверями лоббируют представителей правительства США для экстрадиции Родченкова в Россию.

Если им это удастся, то доктора Родченкова ждут пытки и смерть.

Вместо того чтобы использовать ту лазейку, которую России посчастливилось получить, они направили свою ответную реакцию на Родченкова.

Реальным действующим лицом в этой драме, наделенным властью, является МОК. Они могли бы запретить и «нейтральным» атлетам участвовать в Играх, выходить на церемонии открытия и закрытия, или отстранить Россию от следующих Игр, учитывая продолжающуюся непримиримость (с обвинениями).

К сожалению, МОК, который так опирался на показания Родченкова в деле о допинге, отказывается пошевелить пальцем, чтобы помочь ему», – заявил Уолден.

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