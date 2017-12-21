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    «Мне не дали шанса объясниться. Я политическая жертва». Пихлер – об отказе в аккредитации на Игры-2018

    Теги Сочи-2014 сборная России жен допинг сборная Швеции сборная Швеции жен МОК Вольфганг Пихлер Пхенчхан-2018

    Тренер сборной Швеции Вольфганг Пихлер прокомментировал известие о том, что он не сможет получить аккредитацию на Олимпиаду, которая пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

    По решению Международного олимпийского комитета (МОК) тренеры, работавшие с уличенными в нарушении антидопинговых прав российскими спортсменами, не будут допущены к участию в  Играх-2018.

    Пихлер ранее занимал пост старшего тренера женской сборной России, биатлонистки которой Ольга Зайцева и Яна Романова были признаны причастными к допинговым махинациям в Сочи-2014.

    «Это все неправильно. Выглядит, как в романе, и порой возникает ощущение, что я какой-то криминальный элемент.

    Я никоим образом не был вовлечен в то, что случилось в Сочи, ни на один процент. Разумеется, все может произойти у тебя за спиной, но я в этом участия не принимал.

    Со мной никто не пытался связаться – ни из WADA, ни из МОК. Вообще никто. Не было никакого судебного процесса, мне не задавали никаких вопросов и не дали шанса объясниться. Ну что сказать? В моих глазах я жертва, пожалуй, политическая жертва.

    Я буду готовить команду так хорошо, насколько смогу. Выложусь на 150 процентов, как и всегда. А во время Игр я смогу общаться с ними по скайпу.

    У меня не так много шансов попасть в Пхенчхан, потому что лишение меня аккредитации было хитроумным ходом со стороны МОК – это невозможно обжаловать. Они ведь не могут меня наказать каким-либо образом, потому что я ничего не сделал.

    Но утро вечера мудренее, завтра я подумаю, каким будет мой следующий шаг. Я буду сражаться за свое имя, будьте уверены. Это вопрос чести», – заявил Пихлер.

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