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    VG: Интервью Родченкова, показанное НТВ, было записано более года назад

    Теги Сочи-2014 НТВ Григорий Родченков

    Норвежское издание VG сообщает, что интервью Григория Родченкова, недавно показанное телеканалом НТВ, было в действительности записано более года назад.

    Это запись разговора Родченкова с одной знакомой женщиной.

    По информации издания, Родченков не получал за свои сведения квартиру и машину. Все фразы бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории были вырваны из контекста, что сложилось впечатление, будто Родченков пытался покончить с собой.

    «На мне все грехи, кроме педофилии и гомосексуализма». Родченков гремит на русском ТВ

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