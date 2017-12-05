VG: Интервью Родченкова, показанное НТВ, было записано более года назад

Норвежское издание VG сообщает, что интервью Григория Родченкова, недавно показанное телеканалом НТВ, было в действительности записано более года назад.

Это запись разговора Родченкова с одной знакомой женщиной.

По информации издания, Родченков не получал за свои сведения квартиру и машину. Все фразы бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории были вырваны из контекста, что сложилось впечатление, будто Родченков пытался покончить с собой.

«На мне все грехи, кроме педофилии и гомосексуализма». Родченков гремит на русском ТВ