VG: Интервью Родченкова, показанное НТВ, было записано более года назад
Норвежское издание VG сообщает, что интервью Григория Родченкова, недавно показанное телеканалом НТВ, было в действительности записано более года назад.
Это запись разговора Родченкова с одной знакомой женщиной.
По информации издания, Родченков не получал за свои сведения квартиру и машину. Все фразы бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории были вырваны из контекста, что сложилось впечатление, будто Родченков пытался покончить с собой.
«На мне все грехи, кроме педофилии и гомосексуализма». Родченков гремит на русском ТВ
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.