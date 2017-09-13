Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Организатор Пхенчхана-2018: «Даже представить не могу, чтобы Олимпиада прошла без России»

    Теги сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018 Ли Хи Пом

    Президент организационного комитета Пхенчхана-2018 Ли Хи Пом выразил надежду в том, что Россия будет допущена до Игр в полном составе.

    «Мы ожидаем, что к нам на Игры приедут лучшие спортсмены со всего света. Надеюсь, что Россия и Северная Корея так же примут участие.

    Даже представить не могу, чтобы Олимпиада прошла без участия России. Да и вообще без участия какой-либо страны», – рассказал Ли Хи Пом.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться