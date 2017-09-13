ОКР: «Ни один из более 1000 российских спортсменов из доклада Макларена не был признан виновным»

Первый вице- президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о расследованиях по делам российских спортсменов из доклада Ричарда Макларена.

«Сейчас можно сказать, что в большинстве случаев международные федерации либо отказываются возбуждать дисциплинарное производство, либо после возбуждения в результате закрывают дела из-за недостатка доказательств или их полного отсутствия. Это касается и фехтования, и дзюдо, и биатлона, и современного пятиборья, и гребного спорта, и бадминтона, и так далее.

Ряд международных федераций продолжают расследования, но, допустим, в биатлоне расследование ведется в отношении шести спортсменов, а в отношении 22 было прекращено, в лыжных гонках в отношении шести спортсменов расследование продолжается, но, как недавно постановил CAS, с 1 ноября эти атлеты могут принимать участие в соревнованиях.

Та же ситуация и в нашей многострадальной легкой атлетике: говорилось о 50 спортсменов, а расследование ведется в отношении пяти. Таким образом, абсолютно очевидно, что информация из доклада Макларена – неполная, недостаточная, во многих случаях недостоверная и не может служить основанием для признания того, что спортсмен нарушил антидопинговые правила.

По состоянию на сегодняшний момент, из упомянутых в докладе больше 1000 российских спортсменов – ни один не был признан виновным и не был дисквалифицирован на основании доклада. Это факт. Сейчас для нас самое важное – дождаться результатов работы Освальда и Шмидта, которые были созданы МОК», – сказал Поздняков.