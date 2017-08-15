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    Лыжный фестиваль Blink обошел по популярности финал Лиги чемпионов на норвежском телевидении

    Теги Ювентус Реал Мадрид Лига чемпионов телевидение лыжные гонки Blink лыжероллеры

    Лыжный фестиваль Blink обошел по популярности финал футбольной Лиги чемпионов на норвежском телевидении.

    На Blink, который прошел с 26 по 29 июля в Норвегии, выступали известные лыжники и биатлонисты.

    В финале Лиги чемпионов играли «Ювентус» и мадридский «Реал».

    Топ-5 телетрансляций лета на норвежском телевидении

    1. 29 июля, фестиваль Blink (телеканал NRK) – 498 000 зрителей (46,5 процентов от всей аудитории)
    2. 27 июля, фестиваль Blink (NRK) – 491 000 (49,9)
    3. 10 июня, квалификация чемпионата мира по футболу, Норвегия – Чехия (TV Norway) – 487 000 (43,0)
    4. 3 июня, финал Лиги чемпионов, «Ювентус» – «Реал Мадрид» (Viasat 4) – 482 000 (35,0)
    5. 28 июля, фестиваль Blink (NRK) – 458 000 (50,0)

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