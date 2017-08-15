Лыжный фестиваль Blink обошел по популярности финал Лиги чемпионов на норвежском телевидении

Лыжный фестиваль Blink обошел по популярности финал футбольной Лиги чемпионов на норвежском телевидении.

На Blink, который прошел с 26 по 29 июля в Норвегии, выступали известные лыжники и биатлонисты.

В финале Лиги чемпионов играли «Ювентус» и мадридский «Реал».

Топ-5 телетрансляций лета на норвежском телевидении

1. 29 июля, фестиваль Blink (телеканал NRK) – 498 000 зрителей (46,5 процентов от всей аудитории)

2. 27 июля, фестиваль Blink (NRK) – 491 000 (49,9)

3. 10 июня, квалификация чемпионата мира по футболу, Норвегия – Чехия (TV Norway) – 487 000 (43,0)

4. 3 июня, финал Лиги чемпионов, «Ювентус» – «Реал Мадрид» (Viasat 4) – 482 000 (35,0)

5. 28 июля, фестиваль Blink (NRK) – 458 000 (50,0)