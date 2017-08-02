Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Константин Бойцов поделился мнением насчет сайта Sports.ru.

Ранее глава медиа-службы СБР заявил, что не будет давать комментарии сайту насчет решения Минспорта присвоить отбывшим дисквалификацию за допинг Ирине Старых и Александру Логинову звание заслуженных мастеров спорта.

«Ну, какие тут комментарии? Сайт СБР, например, – официальное СМИ, равно как и иные легальные ресурсы. Sports.ru – социальная сеть с акцентом на спорт. Нас можно вызвать в суд, предъявить иск, к чему-то официально принудить. Sports.ru ни к чему в официальном порядке склонить нельзя. Мы играем в шашки, они – в «чапаева»!

О чем дискутировать? Об изменении правил игры непосредственно во время игры? Новые виды мошенничества и обхода официальных законов появляются и будут появляться, пока существует человечество. Это вопрос к каждому отдельному человеку – уважает он существующие законы или плюет на них.

На каждый роток не накинешь платок! Тоже придумали противостояние... На Sports.ru все болельщики биатлона в России собраны, что ли? Если из кого-то Навальный лезет – на здоровье, пусть лезет, митинги на проспекте Сахарова никто не запрещает!

Я вообще не сторонник лишать болельщика его «священного права руководить сборной командой» или, скажем, СБР. Это все равно, что Каррера бегал бы после двух ничьих вдоль трибун «Открытия» и умолял бы каждого болельщика в отдельности – быть сдержаннее, вести себя потише...» – сказал Бойцов.

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