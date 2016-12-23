«Ижевская винтовка». Индивидуальная гонка. Логинов одержал победу, Слепов – 4-й, Малышко – 9-й
Российский биатлонист Александр Логинов одержал победу в индивидуальной гонке на «Ижевской винтовке».
«Ижевская винтовка»
Кубок России
Ижевск
Мужчины
Индивидуальная гонка
1. Александр Логинов – 55.57,6 (0)
2. Тимур Махамбетов – 2.52,2 (1)
3. Сергей Клячин – 3.32,2 (1)
4. Алексей Слепов – 3.43,9 (5)
5. Александр Поварницын – 3.49,2 (2)
6. Александр Печенкин – 4.05,8 (3)
7. Алексей Шевченко – 4.50,8 (2)
8. Эдуард Латыпов – 4.52,5 (5)
9. Дмитрий Малышко – 4.54,8 (4)
10. Петр Пащенко – 5.08,7 (2)...
12. Сергей Корастылев – 6.14,3 (2)...
18. Александр Бабчин – 7.09,9 (4)...
21. Семен Сучилов – 7.26,1 (4)
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