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    «Ижевская винтовка». Индивидуальная гонка. Логинов одержал победу, Слепов – 4-й, Малышко – 9-й

    Теги сборная России результаты Ижевская винтовка Кубок России Александр Печенкин Сергей Клячин Дмитрий Малышко Сергей Корастылев Алексей Слепов Александр Логинов Александр Бабчин Семен Сучилов Тимур Махамбетов Эдуард Латыпов Петр Пащенко Александр Поварницын Алексей Шевченко

    Российский биатлонист Александр Логинов одержал победу в индивидуальной гонке на «Ижевской винтовке».

    «Ижевская винтовка»

    Кубок России

    Ижевск

    Мужчины

    Индивидуальная гонка

    1. Александр Логинов – 55.57,6 (0)
    2. Тимур Махамбетов – 2.52,2 (1)
    3. Сергей Клячин – 3.32,2 (1)
    4. Алексей Слепов – 3.43,9 (5)
    5. Александр Поварницын – 3.49,2 (2)
    6. Александр Печенкин – 4.05,8 (3)
    7. Алексей Шевченко – 4.50,8 (2)
    8. Эдуард Латыпов – 4.52,5 (5)
    9. Дмитрий Малышко – 4.54,8 (4)
    10. Петр Пащенко – 5.08,7 (2)...
    12. Сергей Корастылев – 6.14,3 (2)...
    18. Александр Бабчин – 7.09,9 (4)...
    21. Семен Сучилов – 7.26,1 (4)

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