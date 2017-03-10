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    Антон Шипулин: «Недопустимо промахиваться в спринте больше, чем в пасьюте и масс-старте»

    Теги Кубок мира сборная России Антон Шипулин

    Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

    «Вопрос со стрельбой в спринте волнует не только зрителей, но и меня. Видимо, проблема в голове.

    Недопустимо промахиваться в спринте больше, чем в пасьюте и масс-старте, да и вообще во всех гонках за этап. Таков результат, и надо думать, что случилось, почему на нескольких этапах Кубка мира подряд я позволяю себе столько промахов. Конечно, обидно. Погода была почти идеальная, нужно было стрелять чисто.

    Знал, что на финише много народу будет в секундах. Завтра будет возможность отыграться за ошибки сегодня. Старался отдавать все силы, чтобы быть поближе. Смотрю, что многие финишируют и у них мало промахов, завтра будет серьезная борьба», – сказал Шипулин в эфире телеканала «Матч ТВ».

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