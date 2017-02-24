Первый тренер российского лыжника Сергея Устюгова Иван Брагин рассказал о переходе спортсмена из биатлона в лыжные гонки.

– Во сколько лет он начал заниматься биатлоном?

– Параллельно с лыжами. А когда в 2008-м в стране наступил очередной кризис, я понял, что нужно как можно скорее куда-то отдать Сергея. У нас-то денег не было вообще, а ему нужно было ездить по сборам. Так вот в биатлонную сборную ХМАО он проходил лишь запасным, а в лыжную – третьим номером.

Решили, что пусть он пока хорошо бегает, а стрелять мы его потом научим. Заключили с лыжным тренером округа джентльменское соглашение: три года Сергей только бегает, биатлон пока в стороне. Тот был согласен только на таких условиях. А потом приняли решение, что дергаться в биатлон не стоит.

– Устюгов сразу с этим согласился?

– Нет-нет. Он грезил биатлоном. Но я ему сказал: «Сережа, постой, мы еще здесь не все выиграли». Как только это случится – так и перейдем. А золотые олимпийские медали во всех видах спорта одинаковые.

– Если предположить, что Устюгов перешел в биатлон, из этого может что-то получиться?

– Что и говорить, стрелок он среднего класса. Учебно-тренировочная группа второго-третьего годов обучения. Но если с ним позаниматься, возможно, он через пару лет начнет стрелять, – сказал Брагин.