ЧМ-2017. Волков, Цветков, Бабиков и Шипулин побегут за Россию в эстафете
Комментатор Дмитрий Губерниев назвал состав российской команды на мужскую эстафету в рамках чемпионата мира в австрийском Хохфильцене.
«Наш эстафетный состав на завтра: Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин. В запасе Матвей Елисеев», – написал Губерниев.
Мужская эстафета на чемпионате мира пройдет 18 февраля, начало – 16.45 по московскому времени.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.