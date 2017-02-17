Комментатор Дмитрий Губерниев назвал состав российской команды на мужскую эстафету в рамках чемпионата мира в австрийском Хохфильцене.

«Наш эстафетный состав на завтра: Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин. В запасе Матвей Елисеев», – написал Губерниев.

Мужская эстафета на чемпионате мира пройдет 18 февраля, начало – 16.45 по московскому времени.