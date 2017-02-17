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    ЧМ-2017. Волков, Цветков, Бабиков и Шипулин побегут за Россию в эстафете

    Теги сборная России Дмитрий Губерниев Антон Шипулин Алексей Волков Антон Бабиков Максим Цветков ЧМ-2017 Матвей Елисеев

    Комментатор Дмитрий Губерниев назвал состав российской команды на мужскую эстафету в рамках чемпионата мира в австрийском Хохфильцене.

    «Наш эстафетный состав на завтра: Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин. В запасе Матвей Елисеев», – написал Губерниев.

    Мужская эстафета на чемпионате мира пройдет 18 февраля, начало – 16.45 по московскому времени.

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