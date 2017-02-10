Кристоф Зуманн: «Если бы Фуркад хотел намеренно сбить Логинова, то толкнул бы его сразу»
Бывший австрийский биатлонист Кристоф Зуманн прокомментировал инцидент в смешанной эстафете ЧМ-2017, когда Мартен Фуркад сбил Александра Логинова.
«Он сделал это специально? Да это просто смешно! Если бы Фуркад хотел сбить Логинова намеренно, то просто толкнул бы его сразу на передаче эстафеты.
Фуркад – «звезда» и имеет право на высказывание своего мнения. А русские могли бы подать правильный сигнал и не ставить Логинова в эстафету.
Я знаю, что это решение принимали не тренеры. А что вы хотели? В игру вступила политика», – рассказал Зуманн.
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