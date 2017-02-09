Эрик Лессер: «К таким спортсменам, как Логинов, у меня нет уважения»
Немецкий биатлонист Эрик Лессер заявил, что ему не нравится участие россиянина Александра Логинова в смешанной эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене.
«Мне очень неприятна эта ситуация. По правилам Логинов может стартовать в соревнованиях, но его участие сразу же в смешанной эстафете говорит об отсутствии тактичности.
В России ты что-нибудь употребляешь, затем отбываешь дисквалификацию и возвращаешься. К таким спортсменам у меня нет уважения», – сказал Лессер.
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- Да, они искупили вину, отбыв 2-летнюю дисквалификацию76%
- Нет, их репутация после допинга испорчена24%
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