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    Эрик Лессер: «К таким спортсменам, как Логинов, у меня нет уважения»

    Теги сборная России сборная Германии допинг Эрик Лессер Александр Логинов ЧМ-2017

    Немецкий биатлонист Эрик Лессер заявил, что ему не нравится участие россиянина Александра Логинова в смешанной эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене.

    «Мне очень неприятна эта ситуация. По правилам Логинов может стартовать в соревнованиях, но его участие сразу же в смешанной эстафете говорит об отсутствии тактичности.

    В России ты что-нибудь употребляешь, затем отбываешь дисквалификацию и возвращаешься. К таким спортсменам у меня нет уважения», – сказал Лессер.

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