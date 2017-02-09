Немецкий биатлонист Эрик Лессер заявил, что ему не нравится участие россиянина Александра Логинова в смешанной эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене.

«Мне очень неприятна эта ситуация. По правилам Логинов может стартовать в соревнованиях, но его участие сразу же в смешанной эстафете говорит об отсутствии тактичности.

В России ты что-нибудь употребляешь, затем отбываешь дисквалификацию и возвращаешься. К таким спортсменам у меня нет уважения», – сказал Лессер.