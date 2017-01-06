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    Дарья Домрачева: «Возвращение состоялась, но было тяжело»

    Теги Дарья Домрачева Кубок мира сборная Беларуси жен

    Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева рассказала о том, как сложился спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе, который стал для нее первой гонкой после длительного перерыва.

    Домрачева заняла 37-е место, допустив два промаха.

    «Возвращение состоялась. Надеюсь, от гонки к гонке буду стараться показывать лучший результат. Но сегодня было тяжело. Чересчур осторожничала на стрельбе, на трассе тоже старалась придерживать себя, чтобы полностью не остановиться после ускорения. Но в  целом старт удался.

    Волнение присутствовало. Не скажу, что слишком. Но предвкушение этого старта, этих трибун… Оберхоф есть Оберхоф, здесь всегда суператмосфера, поэтому немножко волновалась.

    Семья переживала за меня в гостинице, поддержка чувствуется. Надеюсь, на поддержку после гонки тоже», – сказала Домрачева в эфире телеканала «Матч ТВ».

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