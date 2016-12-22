Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг прокомментировал итоги исполкома организации, касающиеся российских биатлонистов, упомянутых во второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

Норвежец отметил верность решения Союза биатлонистов России (СБР) отказаться от юниорского чемпионата мира 2017 года в Острове и этапа Кубка мира в Тюмени.

«Это первый важный шаг, сделанный Союзом биатлонистов России, с целью показать IBU и мировому спорту, что нынешняя ситуация воспринимается очень серьезно. Теперь это позволит международному биатлонному сообществу сосредоточиться на биатлоне во время этих событий.

Выводы доклада Макларена указали на наличие серьезных проблем в российском спорте и системе антидопингового контроля. IBU принимает всю имеющуюся информацию очень серьезно; теперь нам предстоит выяснить масштабы проблем в российском биатлоне.

IBU всегда демонстрировал нулевую терпимость по отношению к допингу на всех уровнях, примером чего служит двухлетнее отстранение бывшего чиновника IBU Готлиба Ташлера от всех соревнований IBU до 12 июня 2018 года. Борьба с допингом нелегка, но она – один из наших основных приоритетов. Это важно для обеспечения будущего нашего спорта и поддержания доверия наших команд, спортсменов, федераций, партнеров и болельщиков.

Все спортсмены заслуживают того, чтобы мы не бросали тень на их выступления, чтобы они могли соревноваться без каких-либо сомнений и полностью сосредоточиться на своей спортивной деятельности. Однако одного подозрения недостаточно для применения санкций. Мы будем продолжать работать профессионально, принимая во внимание все мнения, но не действуя лишь на основе подозрений. Корректность правил должна работать в обоих направлениях – как для виновных, так и для невиновных», – цитирует Бессеберга пресс-релиз IBU.

Также чиновник заявил, что нет спешки с решением о переносе юниорского чемпионата мира-2017 по биатлону из Острова.

«По юниорскому чемпионату мира нет спешки, у нас достаточно времени. Пока не знаем, когда будет принято решение о переносе», – цитирует Бессеберга «Р-Спорт».