Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    СБР: «Надеемся, что уже в самое ближайшее время большой биатлон вернется в Россию»

    Теги Кубок мира сборная России сборная России жен допинг СБР IBU чемпионат мира среди юниоров Ричард Макларен

    Союз биатлонистов России (СБР) прокомментировал решение исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) по допинговым обвинениям против российских биатлонистов, упомянутых в докладе Ричарда Макларена.

    «Уважая решения, вынесенные на внеочередном исполкоме IBU, мы оставляем за IBU право решения о месте проведения этапа Кубка мира и юниорского чемпионата мира, которые должны были состояться в Тюмени и Острове соответственно. Соревнования должны проходить в атмосфере праздника, а не среди подозрений и кривотолков.

    СБР рассчитывает на скорейшее и тщательнейшее разбирательство со стороны IBU относительно информации, содержащейся в докладе комиссии Ричарда Макларена. СБР в этой ситуации будет действовать согласно международному антидопинговому законодательству.

    При этом фигуранты дел должны быть наказаны только в том случае, если их вина действительно будет доказана. Мы надеемся, что уже в самое ближайшее время большой биатлон вернется в Россию.

    СБР призывает представителей СМИ и болельщиков соблюдать права российских атлетов и уважать регламент международных антидопинговых организаций. Принимать решения и обнародовать информацию о допинг-пробах и дисквалификациях могут лишь уполномоченные на то международные антидопинговые организации — Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз биатлонистов (IBU).

    Союз биатлонистов России ведет большую антидопинговую работу, направленную на чистоту отечественного биатлона. Последняя положительная проба, повлекшая за собой дисквалификацию атлетов сборной России по биатлону, датирована 1 января 2014 года.

    СБР решительно борется с любыми попытками использовать запрещенные препараты. Организация провела более десяти антидопинговых семинаров для спортсменов и тренеров с приглашением на них представителей национальной и международной антидопинговых организаций.

    В ходе внутренних проверок на национальных соревнованиях были уличены и сурово наказаны спортсмены, не внявшие строгим требованиям СБР», – говорится в заявлении.

    Опрос

    Проблемы русского биатлона закончились?

    1869 голосов
    • Да, расследование спустят на тормозах
      22%
    • Нет, еще будут отстранения
      78%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться