Boxing Day рядом ❄️! Делайте прогнозы в конкурсе на Спортсе’‘

Всем привет!

Третий раунд в конкурсе прогнозов на матчи АПЛ – определяем лучших прогнозистов по итогам 18-го тура. Выбрали матч в Boxing Day и две другие яркие вывески: «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл», «Арсенал» против «Брайтона» и «Астон Вилла» в гостях у «Челси» .

Правила

● сделайте прогноз на точный счет в трех главных матчах 18-го тура;

● зарегистрируйтесь в БК «БЕТСИТИ» и сделайте ставку на сумму не менее 500 рублей на любой спортивный матч. Это может быть ординар и/или экспресс;

● десять лучших прогнозистов получат фрибеты;

● прием прогнозов завершаем с началом матча «МЮ» – «Ньюкасл» 26 декабря в 23:00 по мск.

Матчи для прогноза

⬇️ Оставляйте свои прогнозы в форме

Условия

● Участвуют дееспособные граждане России старше 18 лет на момент проведения конкурса;

● Учитываются только ставки на деньги – не фрибеты и/или бонусы ;

● Не учитываются ставки с использованной функцией «выкуп пари» ;

● Участвовать в конкурсе можно только с одной учетной записи ;

● Начисление приза (фрибетов) происходит в течение 15 рабочих дней с момента публикации результатов;

● Попытки получить преимущество над остальными участниками конкурса за счет обхода правил, уязвимостей системы, иных злоупотреблений или потенциально нечестных действий, могут привести к аннулированию результата и дисквалификации участника(ов) конкурса;

Партнер нашего конкурса БК «БЕТСИТИ» оставляет за собой право отказать в призах некоторым категориям игроков в соответствии с внутренними правилами. В случае равенства баллов распределим места следующим образом: сначала приоритет по количеству угаданных исходов и счетов, затем – по количеству исходов и времени отправки прогноза соответственно.

Как распределяются баллы

● 3 балла – угадали точный счет;

● 2 балла – угадали исход и разницу мячей;

● 1 балл – угадали исход.

Призовой фонд

1 место – 3 000 фрибетов от БК «БЕТСИТИ»;

2 место – 2 000 фрибетов;

3 место – 1 000 фрибетов;

4-10 место – 500 фрибетов.

Прием прогнозов завершится 26 декабря в 23:00.

Вперед!

Фото: Gettyimages.ru /Carl Recine / Staff, Mike Hewitt, Carl Recine