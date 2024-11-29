4 гола в первом тайме, 1:2 в 3:2 и сейв Онана на 90+2 – «МЮ» еле усмирил «Буде/Глимт» в ЛЕ

«Манчестер Юнайтед» провел первый матч при Рубене Амориме на «Олд Траффорд» – с «Буде/Глимт» (3:2). Букмекеры прогнозировали легкую победу за 1.21 (около 82% вероятности), но в реальности вышло немного иначе.

2:2 – уже в первом тайме. Шанс на это было всего 2%

Все удивлялись быстрому голу «МЮ» на второй минуте прошлого матча с «Ипсвичем», но в этот раз банда Аморима была шустрее – Алехандро Гарначо забил уже на 48-й секунде. А «помог» российский вратарь Никита Хайкин – потерял мяч в своей штрафной под прессингом Расмуса Хейлунда. Это и привело к голу.

Все выглядело как начало разгрома. Однако на 19-й минуте «Буде/Глимт» сравнял счет, а на 23-й – вышел вперед. Сюрприз, но кэф на победу «МЮ» поднялся лишь до 1.75 – впереди была целая игра. И действительно, на 45-й Расмус Хейлунд 1:2 превратил в 2:2. Четыре гола уже в первом тайме – такую результативность до перерыва оценивали лишь в 10% вероятности, а на точный счет 2:2 давали всего 2% (кэф 43.00)!

Второй тайм получился не таким голевым. На 50-й Хейлунд оформил дубль – этот гол и стал последним. Хотя могло быть и больше. «МЮ», например, не использовал кучу шансов, а «Буде/Глимт» чуть не сравнял счет на 90+2 – Андре Онана потащил удар норвежцев со штрафного и спас 3:2 для «МЮ».

Два любопытных факта. Первый: сегодня на «Олд Траффорд» присутствовало около 7 тысяч болельщиков «Буде/Глимт». Это примерно 14% всего населения города Буде, откуда и приехал норвежский клуб.

Второй: «Буде/Глимт» стал первой командой за 12 лет, которая забила в ворота «МЮ» на Олд Траффорд дважды за первые 23 минуты матча. В 2012-м это сделала «Брага» – вела 2:0 к 20-й минуте. А в составе португальцев был... Аморим. Да-да, а матч закончился с таким же счетом – 3:2 в пользу хозяев.

На «Буде/Глимт» снова зашла фора (+1,5), а «МЮ» не проигрывает в группе ЛЕ 10 матчей подряд

«Манчестер Юнайтед» впервые встречался с норвежской командой в еврокубках. И вот какие тренды зашли (или прервались) в матче с «Буде/Глимт»:

● «МЮ» забил во втором тайме дома в 6 матчах подряд

● «Буде/Глимт» победил с форой (+1,5) на выезде в 6 матчах кряду

● Лишь один из последних 56 игр «МЮ» в еврокубках завершился без голов

● «МЮ» не проигрывает в группе ЛЕ в 10 матчах подряд

● «Буде/Глимт» проиграл на выезде впервые за 6 матчей

***

Дальше у «МЮ» домашняя игра против «Эвертона» в АПЛ, а у «Буде/Глимт» – последний матч сезона в чемпионате Норвегии. Клуб лидирует в таблице и на одно очко опережает ближайшего преследователя. Соперник в финальном туре – аутсайдер с предпоследнего места, так что букмекеры дают всего 1.06 на чемпионство команды Хайкина.

Ставочная вики Спортса

Чалов наконец-то забил! Первый гол в ЛЕ за ПАОК – букмекеры вообще не верили в это

Фото: Gettyimages /Robbie Jay Barratt – AMA