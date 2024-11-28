2 диких камбэка в ЛЧ: 0:2 в 3:2 после 87-й от ПСВ, «Монако» вел и проиграл за 4 минуты в конце 🤯

Удаления все сломали.

У пятого тура Лиги чемпионов точно Гран-при по безумным сюжетам. Оказалось, что трюк «Фейеноорда» с лицом Пепа Гвардиолы во вторник – только разминка. Во второй день пошумели ПСВ и «Бенфика».

«Шахтер» вел 2:0 до 87-й минуты. Как умудрились упустить?

«Шахтер» был очень близок к исторической победе в Эйндховене. Даниил Сикан и Александр Зубков забили в первом тайме. ПСВ точно не выглядел командой за коэффициент 1.37, как давали до старта.

В середине второго тайма тренер нидерландцев Петер Бос выпустил Гуса Тила и Рикардо Пепи, но помощь пришла откуда совсем не ждали: глупое удаление. Легионер «Шахтера» Педриньо не успел убрать ногу и влетел в голеностоп сопернику – прямая красная.

Оставалось 20 минут, преимущество в два мяча – трудно, но небезнадежно.

После удаления ПСВ пошел создавать моменты, но ничего не реализовывал до 87-й минуты. К тому моменту коэффициент как раз достиг максимума – 50.00 на победу ПСВ, жалкие 1.03 на «Шахтер» – ну куда победа денется?

И на сцену вышел Малик Тилльман. Этого американо-немца вы могли запомнить по прошлому туру ЛЧ, тогда он забил в турнире впервые в жизни.

Мы рассказывали, что это это воспитанник «Баварии», американец по происхождению, игравший за США U-15, за все немецкие молодежки и остановившийся на основной американской сборной. В мюнхенский топ-клуб через аренды он не пробился, ПСВ его купил за 12 миллионов после временного подписания, и вот он блещет.

Тут за три минуты сделал дубль, ровно на 90-й сравнял.

«Шахтеру» не хватило нескольких секунд, чтобы убежать с ничьей. Рикардо Пепи вышел не зря, он сейчас в роли травмированного Люка де Йонга, на выходных сделал хет-трик в чемпионате, а тут успел положить победный на 90+5. Это, кстати, чистый американец, ему 21 – он пришел в прошлом году из «Аугсбурга», причем на нем даже не заработали: немецкий клуб купил в «Далласе» за 16,4 млн, а продал за 11.

Пока это самый безумный матч в этой Лиге чемпионов – как минимум в плане коэффициентов. Настолько скачущей динамики еще не было. «Шахтер» проделал путь от 10.00 до 1.03, но не выиграл, а ПСВ улетал с 1.37 до 50.00 – и победил.

«Монако» Головина даже повел в меньшинстве – и все упустил. Включился маг Ди Мария

В обычный день боевик «Монако» бы стал центральным сюжетом, но тут насыщенная стычка с ассистами Александра Головина и Анхеля Ди Марии только одна из.

В Монако не было явного фаворита, хозяева котировались чуть выше, выиграли равный первый тайм за счет гола Эллиса Бен-Сегира с передачи россиянина, но быстро пропустили после перерыва.

Правда, уже в первом тайме начало бурлить – шесть желтых карточек. Закипело – и удалился Вильфрид Синго. Ивуарийца отправили на 58-й минуте, «Бенфика» предсказуемо стала фаворитом в линии, кэф на «Монако» взлетел до 6.50.

Команда Головина закрутила интригу: на 67-й минуте забили вдесятером, гол Сунгуты Магасса – к 83-й минуте стояли в линии за 1.35.

А тут под прожекторы выскочил Ди Мария. Отдал две голевые с разных флангов, «Бенфика» к 88-й уже вела 3:2 и в большиестве ничего «Монако» больше не позволила.

Такой драматичный разворот – неприятность, но не трагедия. У команды Головина после пяти туров уже 10 очков – этого должно хватить на топ-24, прямо сейчас «Монако» вообще восьмой, в онлайн-версии выходит в 1/8 финала напрямую.

А вот «Шахтер», конечно, остался без ключевых баллов: украинский чемпион пока рядом с «ПСЖ», на 26-м месте. Еще и календарь: «Бавария», «Брест» и «Боруссия», надо бы побеждать двоих из них.

Ставочная вики Спортса

Фото: IMAGO/Nicola Mastronardi/IPA Spo/Global Look Press ; East News /Marcel van Dorst / NurPhoto / NurPhoto via AFP, Valery HACHE / AFP, AP Photo/Patrick Post