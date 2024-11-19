Бразилия зарубится с Уругваем в отборе к ЧМ после вылета от него из Копы. В трех последних циклах она его громила

Уругвайцы осенью не забивали в четырех матчах.

В квалификации к ЧМ-2026 при всех интригах не так много интересных вывесок, но Бразилия – Уругвай – особый случай. В каком бы состоянии ни находились команды – матч всегда очень интригует.

Особенно в этом году, ведь летом уругвайцы выкинули бразильцев с Кубка Америки.

Бразилия выглядит бодрее, а у Уругвая непростая осень

В южноамериканском отборе первые шесть команд выходят на чемпионат мира напрямую, сборная с седьмого места играет в стыковых матчах. Уругвай идет вторым с 19 очками, Бразилия – четвертая, отстает на два. Отрыв у бразильцев уже в пять баллов от седьмой строчки. Полная таблица – здесь .

Бразилия этой осенью улучшила результаты – выиграла три матча из пяти, хотя и проиграла в Парагвае. Уверенными получились не все победы, но 4:0 над Перу подняли настроение фанатам. Правда, потом были 1:1 с Венесуэлой и очередные выходки Винисиуса.

Уругвай, напротив, начал мощно, а сейчас страдает. Всего одна осенняя победа – 3:2 над Колумбией. И это был единственный голевой матч из пяти. В четырех других – еще и подряд – уругвайцы не забивали. У них было три нулевых ничьих с Парагваем, Венесуэлой и Эквадором, а еще – 0:1 от аутсайдера Перу.

Вдобавок к этому разоткровенничался Луис Суарес, сказав, что Марсело Бьелса разъединил команду, а сотрудникам на базе даже запрещено здороваться с футболистами. Федерико Вальверде согласился: «В этом есть доля правды. Не стоит это отрицать».

Вопрос, как все это скажется на игре Уругвая. Но плюс в том, что с колумбийцами команда показала характер – казалось, упустила победу на 90+6 и все же забила победный на 90+11.

Бразилия – фаворит, а матч не будет голевым

Бразилия считается однозначным фаворитом матча, тем более что играет дома. БЕТСИТИ предлагает коэффициент 1.70 на ее победу, а на успех Уругвая – 5.90 . В процентном соотношении победа Бразилии оценивается в 58%, Уругвая – в 17%.

Расклады таковы, что на уругвайцев при неплохих коэффициентах предлагается плюсовая фора. Например, +1 идет за 1.68 . Да и за +1.25 дают 1.46 .

В результативный матч букмекеры не верят. ТБ2,5 выставили за целых 2.43 – то есть 41% вероятности. За 1.78 идет ТБ2. Низовыми из последних пяти матчей Бразилии и Уругвая были четыре.

Вариант «обе забьют» также предлагается с большим коэффициентом – 2.35 . Если гол Бразилии оценен в 1.22 , то забитый мяч Уругвая – в 1.87 .

Бразилия громила Уругвай в последних трех квалификациях, но вылетела на последнем Кубке Америки

В последнее время матчи против Уругвая бразильцев не радуют. Например, осенью 2023-го они проиграли 0:2 в Монтевидео, пропустив от Дарвина Нуньеса и Николаса де ла Круса.

Но еще больше свежа в памяти ничья 0:0 в четвертьфинале Кубка Америки с последующим поражением по пенальти. Играть пришлось без перебравшего уже на групповом этапе желтых карточек Винисиуса.

Бразильцы чаще владели мячом и били в створ (3:1), но все равно не забили. У Уругвая было больше ударов (12), но по воротам его игроки попали лишь однажды (1). В итоге Бразилии все испортила серия пенальти, где промахнулись Эдер Милитао и Дуглас Луис. Уругваю же не помешал и неточный удар Хосе Хименеса – 4:2. Так Бразилия вылетела в 1/4, а Уругвай дошел до бронзовых медалей.

При этом предыдущие три отбора на ЧМ для бразильцев сложились успешно в плане игр против уругвайцев: к ЧМ-2022 Бразилия победила дважды – 4:1 и 2:0, к ЧМ-2018 снова выиграла 4:1 и сыграла 2:2, да и к ЧМ-2010 были две победы – 4:0 и 2:1. В общем, разгром Уругвая – уже привычка за последние циклы. А как будет сейчас?

Матч Бразилия – Уругвай пройдет 20 ноября в 3:45 по московскому времени.

Ставочная вики Спортса

Фото: East News /Robyn Beck / AFP, DANTE FERNANDEZ / AFP